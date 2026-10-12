رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین گرامیداشت روز پرستار، با تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان، خدمت‌رسانی مستمر به مردم در شرایط بحرانی را نشانه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری جامعه پرستاری دانست و بر لزوم حمایت مدیریتی برای رفع دشواری‌های شغلی این گروه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین گرامیداشت روز پرستار، با تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان، خدمت‌رسانی مستمر به مردم در شرایط بحرانی را نشانه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری جامعه پرستاری دانست و بر لزوم حمایت مدیریتی برای رفع دشواری‌های شغلی این گروه تأکید کرد.

دکتر سید بصیر هاشمی در آیین گرامیداشت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، این مناسبت را فرصتی برای پاسداشت خدمات کادر پرستاری دانست..

وی با اشاره به حضور فعال گروه‌های سلامت در مقاطع بحرانی کشور اظهار کرد: کارکنان حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه پرستاران، با حضور مسئولانه و تلاش مستمر، در کنار مردم برای حفظ سلامت آنان خدمت می‌کنند.

هاشمی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، نقشی مؤثر در ارائه خدمات سلامت ایفا می‌کند، افزود: همکاران ما با احساس مسئولیت، پای کار سلامت مردم هستند و مجموعه مدیریتی دانشگاه نیز در چارچوب ظرفیت‌های موجود، برای کاهش دشواری‌ها و حمایت از آنان تلاش می‌کند.

در ادامه این مراسم، دکتر «کوروش عزیزی»، مشاور عالی رئیس دانشگاه، با تأکید بر تحول و تخصص‌محور شدن حرفه پرستاری بیان کرد: دانش تخصصی، آگاهی علمی و مهارت حرفه‌ای از ارکان اساسی این حرفه هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت مراقبت‌ها دارند. وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات جامعه پرستاری از سوی دانشگاه، دانشکده پرستاری و سازمان نظام پرستاری، تصریح کرد: هیئت‌رئیسه دانشگاه با تمام توان برای بهبود شرایط خدمت همکاران تلاش می‌کند.