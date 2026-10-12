به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۱۲۰ هزار قطعه بچه‌ماهی آزاد با هدف بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر در رودخانه‌های غرب مازندران رهاسازی شد که بخش عمده این عملیات در رودخانه چشمه کیله تنکابن انجام گرفت.

مسئولان اجرای این طرح، ماهی آزاد را از گونه‌های ارزشمند و اقتصادی آبزیان دانستند و بر اهمیت تکثیر و رهاسازی آن برای تقویت ذخایر طبیعی دریای خزر تأکید کردند.

به گفته مجریان طرح، بچه‌ماهی‌های رهاسازی‌شده در مرکز تکثیر پرورش یافته‌اند و مولد‌های مورد استفاده نیز از ماهیان وحشی همین رودخانه‌ها انتخاب شده‌اند.

فرایند برداشت مولد و تخم‌گیری از ماهی آزاد از اوایل پاییز آغاز می‌شود و تا ۱۵ آذر ادامه دارد. بچه‌ماهی‌ها پس از ورود به دریا، حدود دو سال زمان نیاز دارند تا به مرحله بلوغ برسند و امکان بازگشت به رودخانه و انجام فرایند تولیدمثل را پیدا کنند.

تداوم رهاسازی بچه‌ماهی‌ها در کنار مقابله با صید غیرمجاز، جلوگیری از آلودگی منابع آبی و حفاظت از بستر رودخانه‌ها، از اقدامات ضروری برای حفظ نسل ماهی آزاد دریای خزر و احیای چرخه طبیعی زندگی این گونه ارزشمند است.

گزارش از مهدی خان آرموئی