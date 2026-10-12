در حالی که توسعه زیرساخت‌های شهری، احداث پارکینگ‌های طبقاتی و مدیریت شهری از مطالبات جدی شهروندان مهابادی است، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از گره‌های ترافیکیِ مرکز شهر، نه ناشی از حجمِ بالای خودروها، بلکه معلولِ مستقیمِ «بی‌انضباطی‌های ترافیکی» و نادیده گرفتن حقوق شهروندی توسط رانندگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عبور از خیابان‌های مرکزی مهاباد در ساعات پیکِ تردد، به آزمونی برای صبر و شکیبایی رانندگان تبدیل شده است. بوق‌های ممتد و ترافیک‌های طولانی در خیابان‌های اصلی، تصویری است که این روز‌ها به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیمای شهر تبدیل شده است. اما چرا با وجود عرض معابر، ترافیک این‌گونه قفل می‌شود؟

شاید رایج‌ترین صحنه‌ای که هر روز در مهاباد می‌بینیم، رانندگانی هستند که با روشن گذاشتن فلاشر و پارک کردنِ دوبل، راه را برای عبور ده‌ها خودروی دیگر مسدود می‌کنند. جمله‌ی «فقط ۵ دقیقه کار دارم» به توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق صد‌ها شهروند دیگر تبدیل شده است. این توقف‌های کوتاه، به دلیلِ ایجادِ گلوگاه در جریان تردد، عملاً نیمی از ظرفیت خیابان را از دسترس خارج می‌کند.

علاوه بر پارک‌های دوبل شخصی، فعالیت وانت‌بار‌های توزیع کالا در ساعات شلوغ روز، معضل دیگری است که ترافیک مهاباد را تشدید می‌کند. اگرچه تأمین کالای مغازه‌ها امری ضروری است، اما نبودِ زمان‌بندیِ مناسب برای تخلیه بار و اصرار بر انجام آن در ساعات اوجِ تردد، خیابان‌های اصلی را به انبار‌های موقت کالا تبدیل کرده است.

یکی دیگر از چالش‌های مشهود در مهاباد، تصرفِ مسیر‌های ویژه‌ی حمل‌ونقل عمومی توسط خودرو‌های شخصی است. خطوطی که با هدف تسهیل در حرکت تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها و کاهش زمان انتظار مسافران طراحی شده‌اند، اکنون اغلب با خودرو‌های متوقف یا کندرو اشغال شده‌اند؛ موضوعی که رانندگان تاکسی را مجبور می‌کند به لاین اصلیِ ترافیک وارد شوند و خود باعث تشدید گره‌های ترافیکی می‌شوند.

کارشناسان مدیریت شهری معتقدند اگرچه کمبودِ پارکینگ‌های عمومی در مهاباد یک واقعیت انکارناپذیر است که نیاز به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد، اما نمی‌توان از سهمِ بالای «فرهنگ ترافیک» چشم‌پوشی کرد.

بررسی میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط، حتی با وجود نصب تابلو‌های «توقف ممنوع» و «حمل با جرثقیل»، بازدارندگی لازم وجود ندارد. در واقع، تا زمانی که رانندگان به این باور نرسند که رعایت قوانینِ ترافیکی نه به خاطرِ «ترس از جریمه»، بلکه به عنوان یک «اصل اخلاقی و اجتماعی» ضروری است، شهر همچنان با همین ترافیک‌های کلافه‌کننده دست‌به‌گریبان خواهد بود.

گره ترافیکی مهاباد، معلولی از چندین علت است. همان‌طور که مدیریت شهری باید به فکرِ توسعه زیرساخت‌ها باشد، شهروندان نیز باید بدانند که عجله‌ی شخصی برای انجام کار‌های روزمره، نباید به بهای سلبِ آرامش و وقتِ صد‌ها نفر دیگر تمام شود. آیا مهاباد می‌تواند با نظارت دقیق‌ترِ پلیس راهور و البته «خودکنترلیِ» رانندگان، به شهری روان‌تر تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در دستِ مسئولان باشد، در دستانِ رانندگانی است که امروز پشت فرمان نشسته‌اند.