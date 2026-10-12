مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس از برگزاری نخستین رویداد «آرت‌اکسپو» خبر داد و اعلام کرد که این نمایشگاه با نمایش ۳۷۰ اثر هنری، گامی بلند برای حمایت از جامعه هنری استان برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن نهاوندی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با اشاره به زمان برگزاری این رویداد اظهار داشت: نخستین دوره آرت‌اکسپوی شیراز از نوزدهم تا بیست‌وچهارم مهرماه، همزمان با نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو در حال برگزاری است و میزبان ۱۶ غرفه‌دار برتر در حوزه هنر‌های تجسمی است.

نهاوندی با بیان اینکه در این دوره برنامه‌ریزی‌های مدونی برای مخاطبان خاص حوزه هنر صورت گرفته است، افزود: امسال در کنار سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی برای اکسپو، نگاه ویژه‌ای به جامعه هنرمندان داشتیم. حاصل این رویکرد، حضور آثار فاخری است که در قالب ۱۶ غرفه و مجموعاً ۳۷۰ اثر هنری به معرض دید عموم، مجموعه‌داران و علاقه‌مندان گذاشته شده است.

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با ابراز خرسندی از بازخورد‌های اولیه این رویداد تصریح کرد: شاهد استقبال بسیار خوب و قابل‌توجهی از سوی مردم و جامعه هنری بوده‌ایم.

با توجه به ظرفیت‌های موجود و اتفاقات مثبتِ صورت‌گرفته در این دوره، برنامه‌ریزی‌های اولیه جهت تبدیل این نمایشگاه به یک رویداد دائمی در تقویم نمایشگاهی استان در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم به‌زودی شاهد تثبیت آن باشیم.