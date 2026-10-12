به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با هدف ارتقای پایداری شبکه و تکریم حقوق شهروندان، با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و جمعی از مسئولان اجرایی، قضایی و انتظامی سی‌ویکمین مرحله طرح سراسری مهتاب در شهرستان شوشتر در شهرستان شوشتر برگزار شد.

علی خدری، مدیر عامل شرکت توزیع برق خوزستان با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ترانسفورماتور‌ها و انشعابات غیرمجاز ساماندهی و تجهیزات استخراج غیرقانونی رمزارز کشف و جمع‌آوری شد، ضمن قدردانی از حمایت‌های قاطعانه دستگاه‌های قضایی و اجرایی شوشتر و تجلیل از تلاش‌های جهادی سیمبانان و پرسنل عملیاتی گفت: این دستاورد‌ها حاصل انسجام میدانی و هم‌افزایی بین‌دستگاهی می‌باشد که نقشی تعیین‌کننده در مهار بار غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت ولتاژ برق مشترکین ایفا کرده است.