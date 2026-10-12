در اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی هنری بحران، همزمان با روز ملی مدیریت بحران، از ۲۸ برگزیده در هفت رشته فرهنگی و هنری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این مراسم با اشاره به نقش هنر در فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از حوادث گفت: زبان هنر امروز یکی از روش‌های مؤثر برای ترویج فرهنگ پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث است و این جشنواره برای پنجمین سال برگزار می‌شود.

علی نصیری، با اشاره به مشارکت هنرمندانی از سراسر کشور افزود: جوانان و نوجوانان حضور گسترده‌ای در این دوره داشتند و آثار متعددی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

نصیری همچنین با اشاره به آثار خلق‌شده در دو جنگ اخیر گفت: این آثار در روایت اقدامات انجام‌شده نقش مؤثری داشتند و به مستندسازی و بازتاب این رویداد‌ها کمک کردند.

در پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری بحران، ۲ هزارو ۱۰۰ اثر در هفت رشته روایت و خاطره‌نگاری، عکس، ویدیوی موبایلی، کارتون و کاریکاتور، پوستر و گرافیک، داستان و شعر به دبیرخانه ارسال شد. بخش ویژه کودکان نیز با هدف آموزش مفاهیم ایمنی و رفتار صحیح در شرایط بحرانی، از بخش‌های این دوره بود.