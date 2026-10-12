رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی ضمن اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵، از روند نزولی تورم کالا‌های اساسی و مواد خوراکی خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجتبی پالوچ با تحلیل شاخص‌های اقتصادی در سه ماهه نخست امسال تصریح کرد: بخش کشاورزی با ثبت ارزش افزوده ۲.۳ درصدی، پیشران مثبت در چرخه اقتصادی بوده است.

او با تأکید بر اثربخشی مدیریت هوشمند در بازار اقلام خوراکی، اظهار داشت: شاخص تورم ماهانه در بخش کشاورزی، از ۳.۶ درصد در مردادماه به ۲.۳ درصد در شهریورماه کاهش یافته است که نشان‌دهنده مهار نزدیک به ۳۶ درصدی شتاب تورمی در این بخش است.

پالوچ با مقایسه دامنه تغییرات قیمتی، افزود که نوسانات قیمت در اقلام خوراکی بین ۱ تا ۱۳ درصد محدود مانده، موضوعی که نشان می‌دهد بخش کشاورزی موفق شده در انتهای زنجیره فشار‌های تورمی، تعادل قیمتی را حفظ کند.

رئیس این مؤسسه پژوهشی با یادآوری چالش‌های پیش‌رو نظیر اصلاح سیاست‌های ارزی و تکانه‌های منطقه‌ای، خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان با عبور موفق از انتظارات تورمی، مانع از بروز تلاطم‌های شدید قیمتی شدند؛ با این حال وی اذعان داشت که در صورت رفع محدودیت‌های تأمین مالی، نوسازی زنجیره‌های تأمین و کاهش هزینه‌های تولید، ظرفیت رشد این بخش می‌توانست به مراتب فراتر از ارقام فعلی و در محدوده ۴ تا ۴.۵ درصد قرار گیرد.