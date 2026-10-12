به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شهریور امسال ، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد مفقودی فردی جوان در شهرستان رامیان، بلافاصله مأموران پلیس آگاهی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بررسی‌های میدانی، مشخص شد آدم ربایان با یک دستگاه خودرو پژو پارس با پلاک جعلی، جوانی ۳۵ ساله را از محل ربوده و به سرعت از محل متواری شده اند.

با توجه به حساسیت موضوع، تیمی ویژه از ماموران اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان تشکیل و ابعاد پرونده را در دست گرفتند.

پس از مدتی ربایندگان در تماس با خانواده جوان ربوده شده، مبلغ یک هزار میلیارد تومان رمز ارز دیجیتال را طلب کرده و با آزار و اذیت جسمی و تحت فشار قرار دادن خانواده تلاش می کردند که به خواسته پلید خود دست یابند.

با اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی ، خودرو و مخفیگاه متهمان شناسایی و حتی در چند مرحله همه برنامه ریزی ها برای دستگیری متهمان انجام شد، ولی با توجه به صدمات احتمالی از سوی ربایندگان و به جهت حفظ سلامت فرد ربوده شده، موضوع دستگیری به زمان دیگری موکل شد.

پس از حدود ۲۳ روز تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه ماموران، پس از هماهنگی قضایی و تشکیل تیم های ویژه، مأموران به دو شهرستان از استان گلستان و همچنین یکی از شهرستان‌های غرب کشور اعزام شدند.

در یک اقدام ضربتی و هماهنگ سه نفر ازآدم‌ربایان در مخفیگاهشان دستگیر که در بازرسی از مخفیگاه آنها، فرد گروگان‌گرفته‌شده که در یک اتاق تاریک با زنجیر بسته شده بود، به صورت سالم آزاد شد.