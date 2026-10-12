خانواده ترکمن‌زهی در شهرستان سیب و سوران سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری بهینه از آب و همفکری کارشناسان جهاد کشاورزی، فعالیت خود را از یک هکتار آغاز کردند و اکنون ۲۲ هکتار گلخانه را با مشارکت تمام اعضای خانواده اداره می‌کنند. محصولات این گلخانه شامل خیار، گوجه، بادمجان، فلفل و کدو است که در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، خانواده ترکمن زهی، خانواده‌ای که با استفاده بهینه در مصرف آب و همفکری با کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام به تاسیس ۲۲هکتار گلخانه کرده است.

این خانواده کار را با یک هکتار آغاز و اینک به ۲۲هکتار رسیده است و تمام اعضا خانواده در به ثمر رساندن گلخانه نقش دارند.

از جمله محصولات خیار، گوجه، بادمجان، فلفل، کدو که در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش می‌رسد.