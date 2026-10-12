در راستای ارتقای آگاهی بانوان نسبت به اهمیت سلامت روان و تقویت مهارت‌های فردی برای مواجهه با چالش‌های روزمره زندگی، کارگاه آموزشی سلامت روان با عنوان «حال خوب بانو» در فرهنگسرای بانو شهرداری یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، در راستای ارتقای آگاهی بانوان نسبت به اهمیت سلامت روان و تقویت مهارت‌های فردی برای مواجهه با چالش‌های روزمره زندگی، کارگاه آموزشی سلامت روان با عنوان «حال خوب بانو» در فرهنگسرای بانو شهرداری یزد برگزار شد.

این کارگاه با هدف افزایش شناخت بانوان از وضعیت سلامت روان خود، آشنایی با راهکار‌های حفظ آرامش ذهنی و آموزش مهارت‌های کاربردی برای مدیریت تنش‌ها و فشار‌های روانی، به موضوعات متنوعی در حوزه سلامت روان پرداخت.

از جمله محور‌های آموزشی این کارگاه می‌توان به شناسایی نشانه‌های افسردگی، آگاهی از تأثیر افکار منفی بر احساسات و رفتار، آموزش راهکار‌های مدیریت افکار منفی، تمرین‌های ساده آرام‌سازی، تأکید بر اهمیت خواب و استراحت کافی، تقویت تاب‌آوری روانی و آموزش مهارت‌های مدیریت استرس اشاره کرد.

در این برنامه، بر اهمیت توجه به سلامت روان به‌عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت فردی و اجتماعی تأکید شد.

گفتنی است کارگاه آموزشی «حال خوب بانو» به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه بانوان برگزار شد.