مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان مرکزی با حضور گسترده در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، بار دیگر حمایت قاطع خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه استان مرکزی با حضور پرشور و گسترده در میادین و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

حاضران در این اجتماع مردمی با اعلام حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر پیروی از منویات و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان تأکید کردند.

مردم استان مرکزی با سر دادن شعار‌های انقلابی و حضور متحد و آگاهانه خود نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، ارزش‌های دینی و ملی و دستاورد‌های نظام ایستاده‌اند و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی را با استواری ادامه خواهند داد.

این حضور پرشور، بار دیگر نمادی از انسجام ملی و وفاداری مردم استان مرکزی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود؛ مردمی که در صحنه‌های مختلف، با وحدت و هوشیاری، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری اعلام می‌کنند.