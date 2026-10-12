در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان، مشکلات واحد‌های تولیدی بررسی و ۲۸ مصوبه برای رفع موانع و حمایت از فعالیت این واحد‌ها به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این نشست، مشکلات واحد‌های تولیدی شناسایی‌شده در هفتمین کمیته تسهیل و رفع موانع تولید ویژه واحد‌های متأثر از جنگ، همچنین مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه‌های بانکی، گمرکی، برق، گاز، آب، مالیات، کشاورزی (صنایع وابسته) و دامداری بررسی شد.

غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: اجرا نکردن این مصوبات، ترک فعل محسوب می‌شود و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آنها هستند.

وی افزود: اجرا نکردن مصوبات می‌تواند مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمت را برای مدیران متخلف در پی داشته باشد.

سالاری همچنین هدف از برگزاری این نشست‌ها را رفع موانع پیش روی تولید، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی و پیشگیری از تعدیل نیروی کار برشمرد..

در این نشست، برای رفع مشکلات مطرح‌شده، ۲۸ مصوبه به تصویب رسید.



