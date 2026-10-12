مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان از نصب چهار هزار و ۷۱۲ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های آب بخش کشاورزی و صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آریانژاد اظهارکرد: کنتور‌های هوشمند، میزان برداشت آب از هرچاه را براساس پروانه بهره برداری و میزان حجم برداشت سالیانه مندرج در پروانه مزبور تنظیم و از برداشت اضافی و افزایش سطح زیرکشت جلوگیری می‌کند.

وی همچنین از نصب ۲۰۰ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های آب در مناطق مختلف استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این کنتور‌ها با اولویت دشت‌های ممنوعه شرق استان و بر روی چاه‌های عمیق و یا چاه‌های دارای آبدهی بالا نصب شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان در پایان با تاکید بر همکاری مردم برای حفاظت از منابع آبی گفت: گشت‌های بازرسی این شرکت با تمام توان با متخلفان برخورد و نسبت به مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز اقدام می‌کنند.