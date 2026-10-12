بانوان سنگده با همراهی خیران و مردم بنافت، پشه‌بند، سفره پارچه‌ای و دیگر ملزومات مورد نیاز را تهیه و ارسال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کمیته بانوان ستاد پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامی روستای سنگده از بخش دودانگه ساری، تعدادی پشه‌بند و سفره پارچه‌ای تهیه و برای حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی ارسال کرد.

این کمیته با همراهی خیران و مردم بنافت، در کنار فعالیت‌های پشتیبانی، تهیه اقلام خوراکی و البسه و دیگر ملزومات مورد نیاز را نیز دنبال می‌کند.

فعالیت داوطلبانه بانوان سنگده در پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامی، علاوه بر تهیه و ارسال ملزومات، حوزه‌هایی مانند خیاطی، آماده‌سازی غذای گرم و خدمات امدادی را نیز شامل می‌شود.