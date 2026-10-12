در دیدار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، با حضور استانداران گیلان و اردبیل، بر رفع موانع تجاری، تسهیل ترددهای مرزی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در دیدار اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با ولایت عیوض‌اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان که با حضور هادی حق‌‌شناس استاندار گیلان و مسعود امامی استاندار اردبیل برگزار شد، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، گردشگری و تسهیل ترددهای مرزی تأکید شد.

وزیر کشور در این دیدار، سفر به جمهوری آذربایجان را نقطه عطفی برای گسترش تعاملات دو کشور دانست و با اشاره به مرزهای زمینی و دریایی مشترک و تردد قابل توجه اتباع دو کشور، گفت: توسعه روابط اقتصادی و گردشگری در سایه امنیت پایدار محقق می‌شود.

اسکندر مومنی با تأکید بر پیوند امنیت دو کشور، افزود: امنیت جمهوری آذربایجان، امنیت ایران است و امنیت ایران نیز با امنیت جمهوری آذربایجان گره خورده است و دو کشور در گام نخست به تفاهم‌نامه‌ای برای دستیابی به توافق‌نامه امنیتی نیاز دارند که این مهم از طریق تعاملات نزدیک و مستمر دو وزارتخانه قابل تحقق است.

وی با اشاره به فرامرزی بودن جرایم سایبری و قاچاق مواد مخدر، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، شهدای بسیاری تقدیم کرده و سالانه صدها تن مواد مخدر کشف می‌کند و ایران آمادگی دارد همکاری‌های مشترک با جمهوری آذربایجان را در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم سایبری و تهدیدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر توسعه دهد.

وزیر کشور همچنین با اشاره به حضور بیش از ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران، گفت: بخشی از این اتباع با هدف عبور از جمهوری آذربایجان و ترکیه و عزیمت به اروپا وارد مسیرهای مهاجرتی می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش می‌کند با اقدامات لازم از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کند.

مومنی بر ضرورت تسریع در تعاملات دو کشور برای مبارزه با جرم و مجرمان تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در زمینه استرداد مجرمان تحت تعقیب نیز آمادگی همکاری با جمهوری آذربایجان را دارد.

وی همچنین تسهیل ترددهای مرزی مسافری و تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی استانی را از محورهای مهم توسعه مناسبات دوجانبه برشمرد.

در این دیدار، استاندار گیلان نیز با تشریح ظرفیت‌های استان‌های مرزی کشور، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، رفع موانع تجارت و ترددهای مرزی، گسترش گردشگری و بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری با وزیر کشور جمهوری آذربایجان مطرح کردند.

توسعه تعاملات استان‌های مرزی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات اقتصادی و گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های مشترک دو کشور باشد.