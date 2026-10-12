وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گشایش نمایشگاه «هنر شیراز» گفت: اقتصاد هنر بخش قابل‌توجهی از گردش مالی جهانی را به خود اختصاص داده و فارس با بهره‌گیری از صنایع خلاق می‌تواند در این عرصه طلایه‌دار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین گشایش نمایشگاه هنر شیراز، پیوند میان هنر و اقتصاد را راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور به بازار‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد که فارس با بهره‌گیری از صنایع خلاق، مسیر طلایه‌داری در این عرصه را هموار می‌کند.

سید عباس صالحی در آیین گشایش نمایشگاه «هنر شیراز» که همزمان با ایام بزرگداشت حافظ برگزار شد، برگزاری دومین دوره این نمایشگاه را نشانه همت مدیریت ارشد استان دانست و گفت: وقایع دو سال اخیر در استان فارس و برگزاری موفق رویداد‌های مشابه، نویدبخش جهشی در روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه و جهان است.

دستاورد‌های قرارداد‌های اقتصادی سال گذشته، چشم‌انداز درخشانی را پیش روی اقتصاد استان و کشور قرار داده که اکنون با افزوده شدن «بخش هنر» به این رویداد، ابعاد تازه‌ای یافته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به روند پرشتاب اقتصاد جهانی به سمت «صنایع خلاق» تصریح کرد: امروزه اقتصاد هنر بخش قابل‌توجهی از گردش مالی جهانی را به خود اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای که در یک دهه گذشته، این حوزه از معدود بخش‌هایی بوده که رشد اقتصادی پیوسته و پایداری را تجربه کرده است. طبیعتاً ایران و به‌ویژه استان فارس که مهد هنر است، باید در این عرصه فعالانه حضور یابد.

صالحی در ادامه بر کارکرد دوگانه اقتصاد هنر تأکید کرد و افزود: جریان هنر تنها محدود به حفظ هویت نیست؛ بلکه اقتصادِ هنر باعث می‌شود که همزمان با گردش کالا‌ها و خدمات هنری، هویت فرهنگی ایران نیز به شکلی شایسته به جهان انتقال یابد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از آغاز این مسیر در استان فارس، خاطرنشان کرد: این رویداد اگرچه در گام‌های نخستین خود است، اما یقین دارم دبیرخانه این نمایشگاه می‌تواند نقش پیشتازی و طلایه‌داری را برای سایر استان‌های کشور ایفا کند. حرکت آغاز شده در شیراز، الگوی موفقی برای اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود.