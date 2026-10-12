پرچم‌گردانی دانشگاهیان اراک در نذر شهدای دانش‌آموز میناب

اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه اراک با برگزاری آیین پرچم‌گردانی، یاد و راه شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند. شرکت‌کنندگان این حرکت را پیام وفاداری نسل دانشگاهی به ارزش‌های شهدا دانستند.