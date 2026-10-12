در راستای تلاش‌های مداوم فعالان محیط زیست برای حفظ گونه‌های پرندگان مهاجر، یک قطعه پرنده «بوتیمار» که به دلیل ضعف جسمانی توان ادامه مسیر مهاجرت خود را نداشت، پس از تیمار در زیستگاه‌های بین‌راهی منطقه رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در راستای تلاش‌های مداوم فعالان محیط زیست برای حفظ گونه‌های پرندگان مهاجر، یک قطعه پرنده «بوتیمار» که به دلیل ضعف جسمانی توان ادامه مسیر مهاجرت خود را نداشت، توسط یکی از شهروندان دلسوز نجات یافت و به اداره محیط زیست شهرستان اردکان تحویل داده که با هماهنگی‌ها به انجمن دوستداران محیط زیست شهرستان اردکان سپرده شد.

این پرنده تحت نظر و تیمار یکی از اعضای فعال انجمن، به مدت دو هفته در شرایط کنترل‌شده قرار گرفت تا توان بدنی خود را بازیابی کند.

پس از اطمینان از سلامت کامل و آمادگی پرنده برای پرواز، در یکی از زیستگاه‌های مناسب و در مسیر اصلی مهاجرت این پرندگان رهاسازی شد. این اقدام بار دیگر نشان‌دهنده تعهد شهروندان و فعالان محیط زیست اردکان در حفاظت از تنوع زیستی منطقه است.