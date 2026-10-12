به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمخال و بختیاری،کاروان زیارتی نابینایان و کم‌بینایان زیارت‌اولی استان، در قالب طرح مهر درخشان رضوی و با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت بارگاه منور امام رضا (ع)، عازم مشهد مقدس شد.

این برنامه به همت دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس رضوی در چهارمحال‌وبختیاری و با همکاری سازمان بهزیستی استان برگزار شده است.

در این سفر معنوی، مادران و همراهان زائران نیز حضور دارند؛ همراهانی که با مراقبت و حمایت مستمر، مسیر زیارت را برای نابینایان و کم‌بینایان هموار می‌کنند و جلوه‌ای از مهر و مسئولیت‌پذیری را به نمایش می‌گذارند.

طرح مهر درخشان رضوی با فراهم‌کردن زمینه زیارت برای زائران اولی، فرصتی برای تجربه زیارت بارگاه رضوی و بهره‌مندی از فضای معنوی حرم مطهر امام رضا (ع) فراهم می‌کند.