به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل پدافند غیر عامل استان قم با اشاره به اینکه برای مقابله با تهدیدات پرتوی در استان قم ۱۵ کارگروه تشکیل شده است گفت: در این دوره کار گروه‌های مختلف با انواع سلاح‌های نامتعارف آشنا می‌شوند و روش برخورد با این دسته از سلاح‌ها را می‌آموزند.

مهدی متقیان افزود: باید به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم که با فعال بودن این کار گروه‌ها و رصدی که در طول سال داریم اقدامات نوری از نظر تهدیدات پرتوی انجام شده تا آسیب پذیری خود را کاهش دهیم و مشکلی از این نظر نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی در خود کار گروه‌ها ادامه خواهد داشت و با تدوین آیین نامه‌ها و با برگزاری رزمایش‌های مختلف مانند سال ۱۴۰۳ تیم‌های عملیاتی استان آمادگی‌های لازم را برای مقابله با هر گونه تهدیدات را کسب کرده‌اند.