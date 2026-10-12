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دومین دوره آموزشی تهدیدات پرتوی ویژه مدیران ادارات قم و درقالب کار گروههای پانزده گانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل پدافند غیر عامل استان قم با اشاره به اینکه برای مقابله با تهدیدات پرتوی در استان قم ۱۵ کارگروه تشکیل شده است گفت: در این دوره کار گروههای مختلف با انواع سلاحهای نامتعارف آشنا میشوند و روش برخورد با این دسته از سلاحها را میآموزند.
مهدی متقیان افزود: باید به مردم اطمینان خاطر میدهیم که با فعال بودن این کار گروهها و رصدی که در طول سال داریم اقدامات نوری از نظر تهدیدات پرتوی انجام شده تا آسیب پذیری خود را کاهش دهیم و مشکلی از این نظر نخواهیم داشت.