نامه‌رسانان بابل همزمان با روز جهانی پست، با برگزاری رژه موتوری در خیابان‌های شهر، این روز را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با روز جهانی پست، نامه‌رسانان بابل با برگزاری رژه موتوری در خیابان‌های شهر، این روز را گرامی داشتند و بخشی از فعالیت‌های روزانه مجموعه پست را به نمایش گذاشتند.

گرجی رئیس اداره پست شهرستان بابل با اشاره به حجم روزانه مرسولات گفت: روزانه بیش از ۴ تا ۵ هزار مرسوله در بابل به‌وسیله ۲۵ نامه‌رسان توزیع می‌شود.

وی افزود: رژه موتوری به مناسبت روز جهانی پست، با هدف گرامیداشت این روز و معرفی بخشی از خدمات و تلاش‌های کارکنان پست برگزار می‌شود.

نامه‌رسانان در شرایط مختلف جوی، مسیر‌های شهری و روستایی را طی می‌کنند تا مرسولات را به دست گیرندگان برسانند. این فعالیت به برنامه‌ریزی دقیق، شناخت مسیر‌ها و مدیریت زمان نیاز دارد.

با توسعه خرید‌های اینترنتی و افزایش تقاضا برای دریافت خدمات غیرحضوری، شبکه پستی علاوه بر انتقال نامه‌ها و بسته‌های شخصی، در پشتیبانی از کسب‌وکار‌های کوچک و اینترنتی نیز نقش دارد.

روز جهانی پست فرصتی برای قدردانی از کارکنان این مجموعه و یادآوری جایگاه خدمات پستی در زندگی روزمره مردم است؛ خدماتی که در انتقال اسناد، کالاها، بسته‌های تجاری و مرسولات شخصی همچنان اهمیت دارد.

۲۵ نامه‌رسان شهرستان بابل روزانه بیش از ۴ تا ۵ هزار مرسوله پستی را توزیع می‌کنند؛ خدمتی که با گسترش خرید‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های آنلاین، نقش مهمی در ارتباط مردم و مبادلات اقتصادی دارد.