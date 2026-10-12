سازمان بازرسی کل کشور نهادی موثر و اثرگذار در کشور می باشد که بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه اجرایی نظارت و بازرسی می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهاد‌های مهم و اثرگذار کشورمان است که زیر مجموعه قوه قضائیه فعالیت می‌کند و نظارت بر دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در راستای مقابله با فساد و تخلفات اداری و مالی را بر عهده دارد.

حجت الاسلام مصطفی انصاری فرد، بازرس کل استان خوزستان در این زمینه گفت: سازمان بازرسی بالاترین نهاد بازرسی در کشور می‌باشد که هم نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد و هم اجرای صحیح امور و فعالیت سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف را نظارت می‌کند.