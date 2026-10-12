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مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم از برپایی جلسات هفتگی حافظخوانی همزمان با روز بزرگداشت حافظ در کتابخانه شهید آیتالله خامنهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد غفاری همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی گفت: این گردهمایی با هدف پرداختن به اشعار، اندیشه و حکمت این شاعر بزرگ و اندیشمند ماندگار برگزار شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم افزود: جلسات حافظخوانی در کتابخانههای عمومی استان قم بهصورت مستمر برگزار میشود و در حال حاضر، کتابخانه مرکزی و کتابخانه نرگس میزبان جلسات هفتگی حافظخوانی هستند.
وی ادامه داد: امروز نیز نخستین جلسه حافظخوانی در کتابخانه شهید آیتالله خامنهای برگزار شد و مقرر است از این پس، این محفل ادبی دوشنبههای هر هفته در این کتابخانه برپا شود.