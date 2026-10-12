در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌ها و دستاورد‌های روستاییان و عشایر کشور، استان قزوین با ۱۱ غرفه فروش، یک غرفه اصلی و یک خانه روستایی، جلوه‌ای از فرهنگ غنی و پتانسیل‌های اقتصادی خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌ها و دستاوردهای روستاییان و عشایر کشور پس از چهار روز فعالیت در تهران به کار خود پایان داد. استان قزوین در این رویداد با حضوری چشمگیر، ظرفیت‌های اقتصادی، آیین‌های کهن و دستاوردهای بومی خود را در قالب ۱۱ غرفه فروش، یک غرفه اصلی و یک خانه روستایی برای بازدید عموم عرضه کرد.

در این نمایشگاه که با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود، مسئولان بر اهمیت اتصال تولیدکنندگان محلی به بازارهای مصرف تأکید کردند.

صدیقه ربیعی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین، محور حضور استان را معرفی هویت بومی و ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده روستاها دانست.