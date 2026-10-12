به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بیش از ۸۰ دستگاه امدادی و خدمات‌رسان استان برای پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی پاییز و زمستان و بیش از ۱۲ هزار نیروی عملیاتی در قالب ۶ هزار تیم تخصصی برای ارائه خدمات به مردم آماده‌باش خواهند بود.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به برگزاری مراسم میثاق دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان باشهدا و مردم استان به مناسبت روز ملی مدیریت بحران افزود نیرو‌های عملیاتی و امدادی استان با استقرار در مراکز امدادی، پایگاه‌ها، راهدارخانه‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و سوخت، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در فصل پاییز و زمستان دارند.

وی با اشاره به پیش‌بینی تأثیر پدیده ال‌نینو و احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلاب ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید اجرای طرح‌های کاهش خطر، از جمله لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها، رفع نواقص نقاط حادثه‌خیز و تقویت آمادگی نیرو‌های عملیاتی را با جدیت دنبال کنند، تا از بروز خسارت‌های احتمالی پیشگیری شود.

شیشه‌فروش گفت: هماهنگی و آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات رسان، همراه با اقدامات پیشگیرانه و حضور به‌موقع نیرو‌ها در صحنه حوادث، نقش مهمی در کاهش خطرات و حفظ جان و اموال مردم در فصل بارش‌ها دارد.