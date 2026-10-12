به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رسول حسام ، معاون سازمان مدیریت بحران کشور در بازدید از مناطق سیل‌زده مینودشت، از معاون سازمان مدیریت بحران کشور در بازدید از مناطق سیل‌زده مینودشت از ارزیابی و پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از سیلاب در سریع ترین زمان ممکن خبر داد و گفت : تلاش می‌شودحداکثر تا یک هفته آینده میزان خسارت‌ها برای طرح در هیئت دولت اعلام شود.

همچنین در جلسه ستاد مدیریت بحران در مینودشت بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و رسیدگی به مشکلات مردم ، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها با کمک شرکت آب منطقه‌ای ، اجرای طرح‌های آبخیزداری،جمع‌آوری درختان و چوب های جابه‌جاشده بر اثر سیلاب و رفع مشکلات آبرسانی به روستاها تاکید شد.