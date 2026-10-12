کارگاه آموزشی فرماندهی حادثه (ICS) ویژه مدیران و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان مهریز، در راستای برنامه‌های گرامیداشت ۲۰ مهر، روز ملی مدیریت بحران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، کارگاه آموزشی فرماندهی حادثه (ICS) ویژه مدیران و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان مهریز، در راستای برنامه‌های گرامیداشت ۲۰ مهر، روز ملی مدیریت بحران برگزار شد. این کارگاه با هدف ارتقای دانش و مهارت مدیران و اعضای ستاد بحران در زمینه مدیریت حوادث و شرایط اضطراری، آشنایی با ساختار فرماندهی حادثه و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این دوره آموزشی، بر اهمیت سازماندهی نیروها، تقسیم مسئولیت‌ها، هماهنگی بین‌بخشی و استفاده بهینه از امکانات و منابع در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها تأکید شد.

آموزش سامانه فرماندهی حادثه (ICS) از جمله اقدامات مؤثر در افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول، بهبود سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری و ارتقای توان پاسخگویی به حوادث و سوانح به شمار می‌رود.