مردم مبعوث قم همچنان در سنگر خیابان آماده جانفشانی برای سرزمینی هستندکه برای حفظ وجب به وجب خاکش، هزاران شهید گلگون کفن را تقدیم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،میدان‌ها و خیابان‌های قم هر شب میزبان مردمی است که با پرچم‌های ایران و شعار‌های انقلابی، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ استقلال کشور تأکید می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات، دفاع از میهن، حمایت از رهبری و مقابله با تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را از انگیزه‌های حضور خود در این برنامه‌ها می‌دانند و تأکید می‌کنند تا زمانی که کشور به حضور و همراهی آنان نیاز داشته باشد، در صحنه خواهند ماند.

حضور نوجوانان و جوانان در کنار خانواده‌ها، از جلوه‌های این گردهمایی‌های شبانه است؛ نسلی که روز‌ها در کلاس‌های درس حاضر می‌شود و شب‌ها با حضور در خیابان‌ها، حمایت خود را از کشور و ارزش‌های ملی و انقلابی به نمایش می‌گذارد.

در این میان، سالمندان و والدینی نیز دیده می‌شوند که با وجود دشواری‌های جسمی و شرایط سنی، خود را به محل تجمعات می‌رسانند تا سهمی در دفاع از میهن و حمایت از نظام داشته باشند.

حاضران در این تجمعات همچنین با تأکید بر ضرورت قدردانی مسئولان از همراهی مردم، معتقدند حضور مستمر اقشار مختلف جامعه، بیانگر پیوند عمیق مردم با سرزمین خود و عزم آنان برای ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی است.

تجمعات شبانه مردم قم در حالی ادامه دارد که شرکت‌کنندگان، وطن‌دوستی و همبستگی ملی را از مهم‌ترین عوامل حفظ اقتدار کشور می‌دانند و بر تداوم حضور خود در حمایت از ایران و انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند.