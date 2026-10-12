خیابان‌های مهاباد این روز‌ها شاهد تجلی اراده‌ای است که فراتر از هیاهوی فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، پیامی روشن و مقتدرانه مخابره می‌کند. مردم این دیار با حضور آگاهانه در «سنگر خیابان»، بار دیگر ثابت کردند که علیرغم تمامی چالش‌ها، پیوند میان ملت و آرمان‌های انقلاب، با هیچ فشاری گسستنی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،«سنگرِ خیابان» در مهاباد، امروز نه محلِ عبور و مرور، بلکه صحنه‌ی روایتِ یک ایستادگیِ تمام‌عیار است. حضوری که بیش از آنکه یک گردهمایی باشد، بیانیه‌ای است از سوی مردمی که می‌دانند «اتحاد» و «همدلی»، تنها سلاحی است که می‌تواند نقشه‌های بدخواهان برای ایجاد شکاف و ناامیدی را نقش بر آب کند.

دشمن در سال‌های اخیر با تکیه بر ابزار‌های ناعادلانه نظیر تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های روانی، سعی داشته تا اراده و تاب‌آوریِ ملت ایران را به چالش بکشد. اما اجتماعِ مردم مهاباد، پاسخی روشن به این تلاش‌ها بود؛ پاسخی که می‌گوید اگرچه مشکلات اقتصادی وجود دارد و فشار‌ها بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کند، اما این «سنگینیِ فشار» هرگز باعث نشده است که آنها از مسیرِ اصلی، یعنی دفاع از امنیت و اقتدار ملی، منحرف شوند.

آنچه در حرکتِ مردم مهاباد برجسته است، عمقِ بصیرت و آگاهی آنان است. آنان به خوبی دریافته‌اند که اقتدارِ ایران اسلامی در گروِ حفظِ یکپارچگیِ صفوفِ مردمی است. هر قدمی که در خیابان‌های مهاباد برداشته می‌شود و هر شعاری که در حمایت از آرامش و امنیت سر داده می‌شود، نشانی از این حقیقت است که «پای کارِ ایران و انقلاب بودن» در قاموسِ مردمِ این منطقه، تنها یک شعار نیست؛ بلکه باوری قلبی است که در عمل به اثبات رسیده است.