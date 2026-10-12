افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندباد‌های لحظه‎‌ای تا پایان هفته در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان کرمان به ویژه ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

ادامه گرد و غبار و ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته در کرمان

ادامه گرد و غبار و ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته در کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات غبار محلی پدیده‌های غالب جوی در استان است.

حمیده حبیبی افزود: دراین مدت در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان به ویژه ارتفاعات این نواحی در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب شرایط برای افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندباد‌های لحظه‎‌ای مهیاست.

وی با اعلام روند کاهش نسبی دما در استان گفت: صبح امروز (دوشنبه) لاله زار با دمای ۶.۲ درجه سانتیگراد، سردترین و عنبرآباد دیروز با دمای ۴۱.۹ درجه، گرم‌ترین نقطه استان کرمان بود.