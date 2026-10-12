در آستانه یازدهمین رویداد ملی ایران جان مرکزی، جمعی از نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی به همراه استاندار با رئیس رسانه ملی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی در نشستی مشترک با پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، پیرامون تقویت پوشش رسانه‌ای و بازتاب ظرفیت‌های صنعتی، فرهنگی و نخبگانی این استان به گفت‌و‌گو پرداختند.

در این دیدار، با اشاره به پیشینه تاریخی، مفاخر علمی و جایگاه صنعتی استان مرکزی، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های فنی صداوسیمای استان، تولید آثار فاخر بومی در قالب مستند و سریال، و همراهی بیش از پیش رسانه ملی در پیگیری مسائل و مطالبات مردم منطقه تاکید شد.

گفتنی است، ۱۲۰ گزارش خبری ، دو برنامه گفت و گوی ویژه خبری، سه برنامه صف اول، سه برنامه ناکام میز اقتصاد و ۱۱ هزارو پانصد دقیقه برنامه رادیویی بخشی از برنامه‌های تولیدی و برخط است که قرار است در رویداد ایران جان پخش شود.

رئیس سازمان صداوسیما نیز با استقبال از پیشنهادها مطرح‌شده، بازتاب هویت، توانمندی‌ها و عدالت رسانه‌ای در استان‌ها را از اولویت‌های اصلی دوره تحول رسانه ملی عنوان کرد.