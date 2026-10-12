مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی در نشست خبری رویداد ملی «ایران جان» اعلام کرد شبکه آفتاب بیش از ۷۰۰ بسته رسانه‌ای متنوع در حوزه‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی برای معرفی توانمندی‌های استان آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسن نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی در نشست خبری برگزاری رویداد ملی «ایران جان» که به میزبانی رسانه ملی در تهران برگزار شد، گفت: در این هفته از همه ظرفیت‌ها برای معرفی توانمندی‌های استان استفاده خواهد شد.

وی افزود: در آستانه برگزاری این رویداد، آخرین هماهنگی‌ها با رسانه ملی برای معرفی ظرفیت‌های استان با تهیه آیتم‌های مختلف انجام شده است.

مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش‌های مختلف، از رسانه‌های مختلف خواست برای معرفی بیشتر و بهتر استان پای کار باشند.

وی از همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان برای برگزاری این رویداد ملی خبر داد و اعلام کرد برنامه‌های مختلفی در همه شهر‌های استان برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به هموطنان در سراسر کشور پیش‌بینی شده است.