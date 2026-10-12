معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع موانع و مقررات زائد در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد: با اصلاح فرآیند‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ارز واردشده به کشور را در فرآیندی توافقی به ریال تبدیل کنند.

مرتضی زمانیان، معاون سیاست گذاری و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نارضایتی‌های موجود در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که با همکاری همکاران سازمان سرمایه‌گذاری ایران و مجموعه هیئت مقررات‌زدایی حل‌وفصل شد، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود؛ موضوعی که با توجه به نیاز کشور به منابع خارجی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی این بود که سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقال ارز به داخل کشور، ملزم بودند فرآیندی مشابه فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را طی کنند؛ در حالی که منشأ این ارز کاملاً خارجی بود و توسط خود سرمایه‌گذاران خارجی تأمین می‌شد. این مسئله نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده بود و ضرورت داشت فرآیند سرمایه‌گذاری با سازوکاری ساده‌تر انجام شود.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: پس از بررسی مسائل، تعدادی از مقررات و الزامات زائد در این حوزه برطرف شد و اکنون سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ارز واردشده برای سرمایه‌گذاری را در فرآیندی توافقی به ریال تبدیل کنند.

زمانیان تأکید کرد: موانعی که در گذشته در این زمینه وجود داشت و موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران خارجی می‌شد، با اصلاحات انجام‌شده برطرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام از جمله مصوبات و اصلاحاتی است که در تعامل میان معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری انجام شده و هدف آن، تسهیل ورود سرمایه خارجی به کشور است.