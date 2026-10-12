کارشناسان و استادان تاریخ در واکنش به استناد اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به جنگ‌های ۲۵۰۰ سال پیش ایران و یونان برای توجیه تنش‌های امروزی، این اقدام را تحریف حقایق تاریخی و تلاشی برای اقناع افکار عمومی ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناسان و استادان تاریخ در واکنش به استناد اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به جنگ‌های ۲۵۰۰ سال پیش ایران و یونان برای توجیه تنش‌های امروزی، این اقدام را تحریف حقایق تاریخی و تلاشی برای اقناع افکار عمومی ارزیابی کردند.

استناد وزیر امور خارجه آمریکا به وقایع تاریخی کهن در بحبوحه شرایط کنونی، با واکنش پژوهشگران تاریخ مواجه شده است.

این منتقدان معتقدند که واشنگتن با بهره‌گیری از روایتی یک‌جانبه، قصد دارد سیاست‌های خارجی خود را مشروع جلوه دهد.

درودی، کارشناس زبان‌های باستان، با اشاره به مستندات تاریخی گفت: بر اساس نوشته‌های هرودت، مورخ یونانی، حمله خشایارشا به یونان واکنشی به تهاجم پیشین یونانیان به قلمرو ایران بوده است و بازخوانی گزینشی این وقایع با واقعیت‌های تاریخی همخوانی ندارد.

از سوی دیگر، دکتر عرب، استاد تاریخ باستان، رویکرد اخیر مقام‌های آمریکایی را تلاشی برای یارگیری سیاسی اعلام کرد و افزود: این یادآوریِ تاریخ، با هدف ترغیب کشور‌های اروپایی که تاکنون تمایل چندانی به همراهی با آمریکا در مواجهه با ایران نداشته‌اند، صورت می‌گیرد.

آقای بیابان‌نورد، استاد دانشگاه هم علت بازگویی این وقایع را در حوزه داخلی آمریکا بررسی کرد و اظهار داشت: دولت آمریکا با این رویکرد به دنبال یافتن توجیهی برای هزینه‌های سنگینِ درگیری احتمالی با ایران و هدایت افکار عمومیِ داخلیِ خود است.

در نهایت، صاحب‌نظران تأکید دارند که تاریخ، بستری برای عبرت‌آموزی است، نه ابزاری برای تفسیر‌های سیاسی؛ از این‌رو بهتر است مسئولان ایالات متحده به‌جای تحریف وقایع، از تجارب تاریخی بهره ببرند.