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مجمع انتخاباتی هیئت انجمنهای ورزشی چهارمحال و بختیاری برگزار شد و ابوذر امیدیمقدم با کسب ۱۷ رأی از ۱۷ رأی مأخوذه اعضای مجمع، بهعنوان رئیس این هیئت انتخاب شد. در این مجمع، صفر نجفی بابادی نیز بهعنوان بازرس قانونی هیئت انجمنهای ورزشی استان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابوذر امیدی مقدم با کسب ۱۷ رأی از ۱۷ ماخوذه از اعضای مجمع انتخاباتی هیئت انجمنهای ورزشی استان بعنوان رییس هیات انتخاب شد.
صفر نجفی بابادی نیز بعنوان بازرس قانونی هیأت انجمنهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.