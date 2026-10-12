امیدی‌مقدم رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی چهارمحال و بختیاری شد

مجمع انتخاباتی هیئت انجمن‌های ورزشی چهارمحال و بختیاری برگزار شد و ابوذر امیدی‌مقدم با کسب ۱۷ رأی از ۱۷ رأی مأخوذه اعضای مجمع، به‌عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد. در این مجمع، صفر نجفی بابادی نیز به‌عنوان بازرس قانونی هیئت انجمن‌های ورزشی استان انتخاب شد.