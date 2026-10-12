به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان و استاد درس خارج فقه و اصول در نجف در پیامی به حجت الاسلام آقای سیدقاسم حیدری گفت: ارتحال والد معظم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علیرضا حیدری (رضوان الله علیه) موجب تأثر و تأسف گردید. به این وسیله مصیبت وارده را به جنابعالی و دیگر بستگان محترم و به عموم مردم شریف یزد تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای همه بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.