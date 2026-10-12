دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت از کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز و بازداشت چهار نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جمال‌الدین طباطبایی از کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز و بازداشت چهار نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد. وی افزود: این دستگاه‌ها با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، در چهار محل مجزا در شهرستان تفت کشف شدند.

وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمزارز، بر شناسایی عوامل مرتبط و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

طباطبایی اظهار داشت:پرونده این موضوع برای بررسی ابعاد مختلف و تعیین مسئولیت افراد مرتبط، در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیری است.