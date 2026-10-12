به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش عملکرد ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید در شش‌ماهه نخست امسال به شرح زیر است:

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)

میزان تأمین مالی از طریق اوراق گام در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۵۹.۶ همت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۷۹ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش استفاده از این ابزار، نقش مؤثری در تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش وابستگی آنها به تسهیلات بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی داشته است.

همچنین در راستای بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در تسهیل تامین سرمایه گردش بنگاه‌های اقتصادی، طی سال‌های اخیر تمهیداتی برای استفاده از این ابزار در فرایند تامین و فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان در نظر گرفته شده است. بر همین اساس بانک مرکزی امکان تامین و فروش ارز در قبال پذیرش اوراق گام را برای واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی، واردکننده نهاده‌های دامی و پذیرش اوراق گام ویژه در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران فراهم کرده است.

همچنین در این راستا برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی و تأمین ارز شرکت‌های واردکننده دارویی، ارزش اوراق گام پذیرفته‌شده از ابتدای طرح تا پایان سال ۱۴۰۴، معادل ۵۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین، پس از تمدید اجرای بخشنامه از ۱۴ مردادماه سال جاری، ارزش اوراق پذیرفته‌شده تا پایان شهریورماه به ۲.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

با تسری دامنه استفاده از اوراق گام برای تامین و فروش ارز به شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی نیز از تاریخ ۷ آبان ماه سال ۱۴۰۴ تا ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۵ (مهلت استفاده از ظرفیت مذکور برای واردکنندگان نهاده‌های دامی) عملکرد تأمین و فروش ارز به شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی، حدود ۱۴.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

پس از ابلاغ «ضوابط تامین ارز در قبال پذیرش اوراق گام ویژه در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۵، عملکرد تأمین ارز در قبال پذیرش اوراق گام از تاریخ ابلاغ، به ۷۵.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در فرایند تأمین ارز و گسترش کاربرد این ابزار در حوزه‌های مختلف است.

برات الکترونیکی زنجیره تولید

بر اساس این گزارش صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در شش‌ماهه نخست سال جاری، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۱۶۷۲.۸ درصدی از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال به ۲۲۵۱.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. افزایش تعداد بانک‌های فعال در این حوزه و توسعه صنایع استفاده‌کننده از این ابزار، از مهم‌ترین دلایل رشد قابل‌توجه عملکرد آن بوده است. همچنین، تا پایان شهریورماه سال جاری، تعداد ۳۷۴ فقره برات الکترونیکی، به مبلغ مجموعاً ۲۰۱.۱ هزار میلیارد ریال منتقل و ۱۲.۵ هزار میلیارد ریال نیز تنزیل شده است.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام

تأمین مالی اعتباری خانوار از طریق خرید با کارت رفاهی در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱۴۸.۷ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم در مقایسه با عملکرد ۲.۵ هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. همچنین، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۲۰.۲ هزار میلیارد ریال اوراق گام به نفع پذیرندگان طرف قرارداد توسط بانک‌های رفاه کارگران، ملت، تجارت و شهر صادر شده است.

مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)

ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تأمین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهاد‌های مالی (شبکه بانکی)، در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در همین راستا، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مطالبات قراردادی به‌صورت غیر برخط، در مجموع به ارزش ۳۵.۴ هزار میلیارد ریال در بانک‌های ملت، رفاه کارگران و توسعه تعاون پذیرفته شده است.