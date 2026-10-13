جشنواره ملی مد و لباس مروارید از بیست و هشتم مهر تا یکم آبان ماه به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: جشنواره مروارید برای جهش در حوزه پوشاک و کمک همزمان به تولیدکننده، فروشنده و خریدار طراحی شده است.

حجت‌الاسلام محسن مظاهری با اشاره به اینکه طراحان و دانشجویان می‌توانند طرح‌های نو ارائه دهند و حمایت شوند، افزود: سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی آماده شده که روند مد، رنگ و طراحی روز دنیا را رصد و تحلیل می‌کند و آن را با بایسته‌های لباس مناسب ایرانی اسلامی تطبیق می‌دهد و این سامانه پس از برگزاری جشنواره در اختیار طراحان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و اولویت با لباس اجتماعی است.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان موفق از حمایت مالی و اعتباری بنیاد تعاون بسیج برخوردار می‌شوند، ادامه داد: برای خریداران، امکان دریافت اعتبار خرید از پنج تا ۵۰ میلیون تومان از طریق شعبه بانک مستقر در محل پیش‌بینی شده تا هم فروشنده فروش داشته باشد و هم مردم خرید مناسب انجام دهند.

احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان نیز گفت: آنچه این جشنواره را از رویداد‌های مشابه متمایز می‌کند، نشست‌های تخصصی و رویداد‌های جانبی است که استقبال را رقم می‌زند.

سیدحسین انوری، مسئول نمایندگی بنیاد تعاون بسیج استان نیز گفت:این جشنواره می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد تا لباس فاخر ایرانی–اسلامی در قالب پوشش روزمره ترویج شود.

جشنواره ملی مروارید با هدف حمایت از تولید پوشاک فاخر و مد و لباس ایرانی–اسلامی از ۲۸ مهر ماه به مدت چها روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در اصفهان برگزار می‌شود.

این رویداد با حدود ۲۶۰ غرفه و برنامه‌های جانبی علمی، آموزشی و هنری، با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، نمایشگاه‌های بین‌المللی، بنیاد تعاون سپاه، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوط برپا خواهد شد.