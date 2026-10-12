مردم جنوب غرب خوزستان در دویست‌وبیست‌وششمین قرار شبانه، بر حفظ وحدت و همبستگی ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه، با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، وحدت ملی و مشارکت مردمی را از عوامل اصلی ایستادگی در برابر دشمنان و تقویت اقتصاد کشور دانستند.

حاضران همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم حضور میدانی، همبستگی و انسجام ملی را پشتوانه‌ای مهم برای مقابله با فشارها و تهدیدهای خارجی عنوان کردند.

حضور مردم در این قرار شبانه، جلوه‌ای از پایبندی آنان به ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکیدی بر تداوم همراهی و همدلی در برابر تهدیدهای دشمنان بود.