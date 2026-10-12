مقاومت، اتحاد و حضور آگاهانه ملت بیدار ایران و مردمان مرزنشین ایلامی به شب دویست‌وبیست‌وپنجم رسید؛ ملتی که بیدارتر از همیشه، جبهه خیابان‌ها را حفظ کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دویست‌وبیست‌وپنجمین شب ایستادگی؛ ایمان به راهی که در آن قدم گذاشته‌اند و عرق به وطنی که جانفدایش هستند؛ در سنگر خیابان‌ها ایستاده‌اند؛ تا به دشمنی که با جنگ نظامی به مقصدش نرسید و امروز به محاصره اقتصادی روی آورده است؛ بگویند که درافتادن با این ملت؛ آب در هاون کوبیدن است و باید در برابر اراده آن‌ها سر تسلیم، فرود بیاورند.