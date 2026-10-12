در حالی که پرونده ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ملی در مهاباد با ۲۵ قرارداد و مشارکت تعاونی‌ها در حال پیشروی است، هزاران متقاضی دیگر همچنان در صف انتظار برای تأمین زمین قرار دارند. تصویب سایت ۲۰۰ هکتاری در شمال شهر مهاباد، اکنون به اصلی‌ترین نقطه امید متقاضیان تبدیل شده است؛ سایتی با ظرفیت احداث ۱۵ هزار واحد که حالا همه نگاه‌ها را به عملیات آماده‌سازی و جدول زمان‌بندی واگذاری‌ها معطوف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، «خانه»، رؤیای بزرگی است که برای بسیاری از خانواده‌های مهابادی، سال‌هاست با پس‌انداز، پرداخت‌های مرحله‌ای و انتظار برای تعیین تکلیف پرونده‌ها گره خورده است. درحالی‌که صدای کلنگ‌ها در پروژه‌های جاری به گوش می‌رسد، دغدغه اصلیِ صفِ طولانیِ متقاضیان، تأمینِ زمین و آغاز عملیات ساخت‌وساز برای آنهاست.

مطابق با اعلام اداره راه و شهرسازی مهاباد، هم‌اکنون عملیات ساخت ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب ۲۵ قرارداد در دستور کار قرار دارد که با مشارکت فعال تعاونی‌ها در حال پیگیری است. سوران کریمی، رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد، با تشریح روند این پروژه‌ها، بر لزوم تسریع در تکمیل آنها تأکید می‌کند تا بخشی از فشار تقاضا در این شهرستان کاسته شود.

با این حال، تعداد زیادی از متقاضیان هنوز در انتظار تخصیص زمین هستند. در این میان، تصویب سایت ۲۰۰ هکتاری در شمال مهاباد، امید‌های تازه‌ای را زنده کرده است. این سایت با ظرفیتی چشمگیر برای ساخت حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی، می‌تواند پاسخگوی حجم بزرگی از نیاز‌های مسکن شهرستان باشد. اما اجرای این طرح بزرگ، نیازمندِ فراتر رفتن از حدِ «تصویب روی کاغذ» است.

به گفته مسئولان، تحققِ این وعده، مستقیماً به تأمین زیرساخت‌ها، تخصیص منابع مالی و تعیین یک زمان‌بندی دقیق برای واگذاری زمین وابسته است. محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، ضمن تأکید بر اهمیت این سایت، آن را گامی حیاتی در مدیریت بحران مسکن مهاباد می‌داند و بر لزومِ هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای فراهم کردن زیرساخت‌های این پهنه تأکید دارد.

سایت ۲۰۰ هکتاری شمال مهاباد، اکنون به عنوان «پروژه طلایی» مسکن در این شهرستان شناخته می‌شود. ظرفیتی که اگر به مرحله‌ی عملیات آماده‌سازی و واگذاری برسد، می‌تواند چهره‌ی تقاضای مسکن در مهاباد را به کلی تغییر دهد. حالا چشمِ هزاران متقاضی به تصمیماتِ اجراییِ روز‌های پیشِ رو دوخته شده است تا ببینند این زمین‌های ۲۰۰ هکتاری، چه زمانی به خانه‌ای امن برای آنها تبدیل خواهد شد.