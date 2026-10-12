به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما؛ سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به تصمیمات اخیر در حوزه تخصیص سوخت افزود: تهویه معادن زغال‌سنگ مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن ایمنی در این معادن است و متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که هرگونه اخلال در سیستم تهویه، منجر به حوادث دلخراش و غیرقابل جبرانی شده است.

او اضافه کرد: طبق مقررات ایمنی، همه معادن زغال‌سنگ الزاما باید به دیزل‌ژنراتور‌های اضطراری مجهز باشند تا در صورت بروز هرگونه وقفه یا قطعی در تأمین برق سراسری، سیستم تهویه از مدار خارج نشود و جان کارگرانی که در عمق زمین مشغول فعالیت هستند، در معرض خطر مرگبار قرار نگیرد.

صمدی گفت: از ابتدای تیرماه سال جاری، سازمان‌های صمت استان‌ها و شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه سوخت گازوئیل معادن زغال‌سنگ را ۴۰ درصد کاهش داده‌اند. این تصمیم در حالی اعمال شده که میزان تولید و ساعات کاری معادن دقیقاً طبق روال سنوات گذشته برقرار است.

او افزود: مفهوم ملموس این کسر سهمیه، عدم امکان تهویه معادن در دست‌کم ۱۰ روز در طول ماه است؛ زیرا سیستم تهویه باید به‌صورت ۲۴ ساعته و حتی در روز‌ها و ساعات تعطیلی کارگاه‌ها فعال باشد و با سهمیه ناقص فعلی، عملاً امکان اداره ایمن معادن وجود ندارد.

صمدی با تأکید بر شرایط ویژه برخی از مناطق معدنی کشور، گفت: عمده معادن زغال‌سنگ در حوزه طبس و البرز به شبکه سراسری برق دسترسی ندارند و تأمین انرژی کل معدن منحصراً به دیزل‌ژنراتور‌ها وابسته است؛ بنابراین تبعات افت سهمیه سوخت در این مناطق به‌مراتب حادتر و نگران‌کننده‌تر است و مستقیماً فعالیت کارگاه‌ها را فلج می‌کند.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران به پیامد‌های این موضوع بر زنجیره صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل چالش‌های ناشی از جنگ تحمیلی و وقفه در روند واردات زغال‌سنگ، صنایع فولادسازی کشور جهت ادامه تولید با کمبود شدید زغال‌سنگ مواجه هستند. در چنین شرایط حساسی، معادن داخلی موظف شده‌اند با حداکثر توان و ظرفیت خود فعالیت کنند، اما عدم تأمین سوخت موردنیاز، در تحقق این وظیفه ملی اخلال ایجاد کرده است.

او در ادامه با تبیین نقش راهبردی زغال‌سنگ در حوزه انرژی افزود: معادن زغال‌سنگ در واقع تولیدکننده انرژی هستند و هر تن زغال‌سنگ استخراج‌شده معادل ۶۰۰ لیتر گازوئیل به تأمین انرژی کشور کمک می‌کند؛ در حالی که مصرف گازوئیل در این واحد‌ها به دلیل محدودیت ماشین‌آلات، در مقایسه با سایر معادن و صنایع بسیار ناچیز است.

صمدی همچنین با اشاره به بحران سوخت در بخش خانگی و صنعتی گفت: البته در شرایط فعلی که کشور با کاهش تولید و ناترازی گاز روبه‌رو است، بحث استفاده و جایگزینی زغال‌سنگ در سبد سوخت مطرح شده و ما نیز در انجمن زغال‌سنگ برای کمک به حل این چالش اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما اجرایی شدن واقعی این راهکار، نیازمند فراهم‌سازی و اجرای زیرساخت‌های لازم، اصلاح فرایند‌ها و سرمایه‌گذاری فنی است.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به راهکار‌های مطرح‌شده در جلسات رسمی افزود: در جلسه اخیر کمیته معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نمایندگان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با توجه به مصرف ناچیز این واحد‌ها اذعان کردند که تأمین کامل سوخت معادن زغال‌سنگ در چارچوب توازن بین سوخت تحویلی به صنایع، سایر معادن و معادن زغال‌سنگ از طریق صمت استان‌ها کاملاً عملیاتی است. از همین رو، تقاضا داریم پیش از وقوع هرگونه حادثه دردناک انسانی، مسئولان امر موضوع را به‌صورت عاجل پیگیری کرده، سهمیه سوخت این معادن را مشخص کنند و نتیجه را به انجمن زغال‌سنگ ایران اعلام کنند.