به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز منطقه کمپلو شمالی، خیابان‌های سروش و زینب حد فاصل بلوار انقلاب و بلوار قدس و خیابان‌های بصیر، بهاران و بینا حد فاصل زینب و سروش روز سه شنبه ۲۱ مهر ساعت ۷ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان از مشترکان این مناطق درخواست کرده است، در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.