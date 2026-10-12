سازمان لیگ بسکتبال، برنامه دیدار‌های پیش فصل لیگ برتر بانوان در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه‌های کشور در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ با حضور ۱۰ تیم استقلال تهران، آکادمی سحر، پالایش نفت آبادان، گروه بهمن، قهوه باتسام مشهد، ستاد گاز تهران، آکادمی بسکتبال نیکا، آکادمی پیشرو، KWC تهران و فولاد مبارکه سپاهان از ۸ آبان آغاز می‌شود.

بر این اساس، برگزاری دیدار‌های پیش فصل این رقابت‌ها در برنامه سازمان لیگ بسکتبال قرار گرفته است. این رقابت‌ها از چهارشنبه ۲۲ مهر با یک دیدار آغاز می‌شود و دوشنبه ۲۷ مهر هم به پایان می‌رسد.