گزارش شورای عالی راهبری برنامه درخصوص عملکرد سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور؛ مطابق تکلیف مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هرسال، گزارش عملکرد سال گذشته قانون برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

در همین راستا، چکیده گزارش سال دوم در تاریخ ۳۱ شهریورماه توسط معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی راهبری برنامه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و گزارش تکمیلی نیز پس از طرح و بررسی موضوع در جلسه سران قوا، امروز - دووشنبه بیستم مهرماه - توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

مجموعه گزارش‌های سال دوم قانون برنامه هفتم به شرح زیر است:

۱- گزارش عملکرد سال دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت (در سایه دفاع مقدس دوم)، که به تبیین اقدامات دولت برای راهبری اجرای قانون برنامه و عملکرد سال گذشته دولت در ۱۰ بخش پرداخته است.

۲- گزارش آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی لازم‌التصویب قانون برنامه هفتم که ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات این بخش، مستندات مربوط به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون برنامه را به‌طور کامل منتشر کرده است.

۳- گزارش اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵، که ضمن تبیین نحوه ارتباط بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم، جداول تأمین مالی احکام قانون برنامه در بودجه سال ۱۴۰۵ را مشخص کرده است.