به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،شهروندان نبود کدینگ سوخت در شهرستان‌های کهنوج، رودبارجنوب و زهکلوت،را علت افزایش مراجعه خودرو‌ها از این مناطق به جایگاه‌های عنبرآباد و شکل‌گیری صف‌های طولانی اعلام می کنند.

این شرایط در حالی است که بسیاری از مردم شهرستان‌های جنوبی برای دریافت سهمیه ۴۰ لیتری، ناچارند مسیر‌های پرتردد و پرخطر را طی کنند و به عنبرآباد برسند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش ترافیک و فشار بر جایگاه‌ها، نارضایتی شهروندان عنبرآبادی را نیز در پی دارد.

در فصل اوج فعالیت‌های کشاورزی، معطل ماندن چندساعته کشاورزان در صف سوخت مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

درخواست مردم نگینِ کویر فهرج برای برای ارائه خدمات پزشکِ کشیک در این بخش پیگیری شده است.