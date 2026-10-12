۲۵ درصد از کودکان و نوجوانان دختر و پسر استان مرکزی دچار اضافه‌وزن و چاقی هستند که این رقم بالاتر از میانگین کشوری است. بی‌تحرکی، رژیم غذایی نامناسب و مصرف غذا‌های آماده از مهم‌ترین دلایل این وضعیت اعلام شده است.

چاقی و اضافه‌وزن در کودکان و نوجوانان استان مرکزی بالاتر از میانگین کشور

چاقی و اضافه‌وزن در کودکان و نوجوانان استان مرکزی بالاتر از میانگین کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس گزارش‌های موجود، در مجموع ۲۵ درصد از کودکان و نوجوانان دختر و پسر استان مرکزی دچار اضافه‌وزن و چاقی هستند که این میزان بالاتر از میانگین کشور است.

مهم‌ترین دلایل این وضعیت، بی‌تحرکی، رژیم غذایی نامناسب و استفاده از غذا‌های آماده عنوان شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اضافه‌وزن و چاقی در دوران کودکی و نوجوانی، خطر ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر در بزرگسالی را افزایش می‌دهد.