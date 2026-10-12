همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، میراث ماندگار این شاعر نامدار در آبادان، فرصتی برای تأکید بر غنای فرهنگی و پیشینه تمدنی ایران در پاسخ به ادعاهای وزیر امور خارجه آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شعر و ادبیات، میراثی ماندگارند که با گذشت زمان خاموش نمی‌شوند، بلکه در حافظه نسل‌ها باقی می‌مانند و از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابند.

حافظ شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران، از جمله نام‌هایی است که قرن‌ها پس از سرودن غزل‌هایش، همچنان در زندگی مردم حضور دارد.

در روز بزرگداشت این شاعر نامدار، ابیات آشنای حافظ بار دیگر یادآور جایگاه شعر و ادب فارسی در فرهنگ و تمدن ایران شد؛ میراثی که در گذر قرن‌ها ماندگار مانده و همچنان با زندگی ایرانیان پیوندی عمیق دارد.

حافظ تنها نامی در تاریخ ادبیات ایران نیست، بلکه صدایی ماندگار در حافظه جمعی ایرانیان و دوستداران شعر فارسی در سراسر جهان است. غزل‌های او با مضامین عاشقانه، عارفانه و اجتماعی، همچنان در محافل ادبی و زندگی روزمره مردم جاری است.

در روزهای اخیر، اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، درباره پیشینه تمدنی ایران با واکنش‌هایی همراه شده است.

در این میان، یادآوری جایگاه حافظ و میراث غنی ادبی ایران، بار دیگر توجه‌ها را به عمق تاریخی و فرهنگی این سرزمین جلب می‌کند.

در همین زمینه، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشنهاد کرده است نسخه‌ای از دیوان حافظ در اختیار وزیر امور خارجه آمریکا قرار گیرد تا با بخشی از فرهنگ، ادبیات و تمدن ایران آشنا شود.

از محافل ادبی تا خانه‌های مردم، شعر حافظ همچنان بر زبان‌ها جاری است؛ میراثی که مرزهای زمان و جغرافیا را پشت سر گذاشته و مخاطبان بسیاری را در سراسر جهان با خود همراه کرده است.

بزرگداشت حافظ، فرصتی برای بازخوانی میراثی است که در شعر، زبان و حافظه تاریخی ایرانیان ریشه دارد؛ میراثی که ماندگاری آن در گذر قرن‌ها، گویای جایگاه فرهنگ و تمدن ایران در تاریخ جهان است.