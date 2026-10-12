هیئت اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از بازار سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی جلال آباد افغانستان، بازدید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، هیئت اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از بازار سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار بازدید کردند.

این هیئت برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ابوحنیفه کابل در شهر کابل حضور یافته بودند که در روزهای برگزاری نمایشگاه سفری به جلال آباد داشتند .

بر اساس این گزارش، سید محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، باقری‌فرد، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و نمایندگان اتاق‌ مشترک افغانستان و ایران با همراهی رضا پناه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد، از بازار سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی جلال آباد بازدید کردند.

در این بازدید، ظرفیت‌های تجاری این حوزه و زمینه‌های توسعه همکاری میان فعالان اقتصادی دو کشور بررسی شد.

همچنین مقرر شد تیمی از فعالان حوزه سنگ‌های قیمتی ولایت ننگرهار، با هدف آموزش و ارتقای تخصص، به ایران سفر کنند.